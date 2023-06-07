Малышева назвала главную угрозу для здоровья летом

Врач-терапевт, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали тромбообразование главной угрозой для здоровья в летнее время. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, какую опасность несут тромбы и как уберечь себя от них. Выпуск передачи доступен на Rutube.

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«Тромбы — вот главная угроза [лета]. (...) Если тромб в сердце, то случается инфаркт, если тромб в голове — инсульт», — заявила Малышева.

По словам Гандельмана, тромбы образуются из-за обезвоживания. Он объяснил, что в жару жидкость интенсивно выходит из организма, в результате чего кровь становится гуще, и в ней образуются сгустки, которые называются тромбами. Кардиолог добавил, что тромбы также бывают в артериях легких и венах нижних конечностей.

Чтобы снизить риски тромбообразования, специалисты посоветовали пить много жидкости летом и регулярно проходить диспансеризацию.