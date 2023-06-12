Почему живот у женщин — это нормально

Часто женщины просто мечтают о рельефном прессе и подтянутой фигуре, на которой прекрасно сидит любая одежда. Однако врачи не считают плоский живот нормой. "Рамблер" расскажет, как должно выглядеть женское тело.

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В древности красивыми считались крупные женщины, с широкими бедрами, большой грудью и, конечно же, животиком. Также оценивалось качество кожи цвет лица. Такая женщина казалась сильной, способной вынести потомство и управиться с хозяйством.

Впервые женщины стали утягивать живот Петре I, когда появился корсет, чтобы изгибы были более выразительными, но по весу женщин никто не ограничивал. Пока с XIX века и до сих пор эталоном красоты не стали хрупкие женщины.

Однако, по мнению врачей, плоский живот может создать риск осложнений при беременности. Также специалисты не советуют женщинам весить меньше 50 килограммов. По словам специалистов, идеальная жировая прослойка выглядит как небольшой мягкий холмик ниже талии.

Подкожный жир помогает сохранить баланс гормонов, так как участвует в выработке эстрогена, поэтому его нехватка может сказаться на состоянии здоровья. Например, стройные девушки часто сталкиваются с нарушением менструального цикла.