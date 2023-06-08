Терапевт предупредила об опасности интервального голодания

Традиционная медицина не поддерживает голодание в качестве метода снижения веса или выведения токсинов. Об этом в беседе с «КП» сообщила академик РАН, врач-терапевт Оксана Драпкина.Так медик прокомментировала популярную диету, подразумевающую один прием пищи в день. Из 24 часов человеку отводится лишь час на еду.