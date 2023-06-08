Терапевт предупредила об опасности интервального голодания

Терапевт Драпкина предупредила об опасности интервального голодания для организма
Традиционная медицина не поддерживает голодание в качестве метода снижения веса или выведения токсинов. Об этом в беседе с «КП» сообщила академик РАН, врач-терапевт Оксана Драпкина.Так медик прокомментировала популярную диету, подразумевающую один прием пищи в день. Из 24 часов человеку отводится лишь час на еду.
«Питание один раз в сутки – по сути, это разновидность интервального голодания. И среди них есть гораздо более щадящие, мягкие для организма», — пояснила она.
Интервальное голодание имеет ряд противопоказаний. Среди них возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью, пожилой возраст, диабет первого типа, цирроз печени, расстройства пищевого поведения и так далее.
Такая диета может навредить при инфекционных заболеваниях, проблемах с сердцем, плохой свертываемостью крови и воспалительных процессах. Перед соблюдением интервального голодания необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом, заключила Драпкина.