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Терапевт Драпкина предупредила об опасности интервального голодания для организма

Традиционная медицина не поддерживает голодание в качестве метода снижения веса или выведения токсинов. Об этом в беседе с «КП» сообщила академик РАН, врач-терапевт Оксана Драпкина.Так медик прокомментировала популярную диету, подразумевающую один прием пищи в день. Из 24 часов человеку отводится лишь час на еду.

Терапевт предупредила об опасности интервального голодания
© Слово и дело

«Питание один раз в сутки – по сути, это разновидность интервального голодания. И среди них есть гораздо более щадящие, мягкие для организма», — пояснила она.

Интервальное голодание имеет ряд противопоказаний. Среди них возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью, пожилой возраст, диабет первого типа, цирроз печени, расстройства пищевого поведения и так далее.

Такая диета может навредить при инфекционных заболеваниях, проблемах с сердцем, плохой свертываемостью крови и воспалительных процессах. Перед соблюдением интервального голодания необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом, заключила Драпкина.

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