Названы причины резкого похудения

Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что внезапная потеря массы тела может указывать на развитие в организме онкологических заболеваний, туберкулеза или сахарного диабета первого типа. Эксперт пояснила, что резкая потеря веса говорит о метаболическом процессе с большой затратой энергии.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.