Названо венерическое заболевание, скрыто протекающее у большинства женщин

Хламидиоз протекает бессимптомно у 65% женщин. Инфекция выходит на первое место по количеству случаев среди венерических заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк.

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По ее словам, недуг сам по себе не является тяжелым. Его главная опасность состоит в том, что зачастую заболевание протекает скрыто. Нередко его обнаруживают только во время беременности. В случае отсутствия симптомов сложно узнать об инфекции и, соответственно, лечение женщине не назначается.

Болезнь может прогрессировать и в том числе привести к серьезным осложнениям, объяснила врач. В их числе поражение цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.