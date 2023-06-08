Названо венерическое заболевание, скрыто протекающее у большинства женщин

Врач назвала венерическое заболевание, бессимптомно протекающее у большинства женщин
Хламидиоз протекает бессимптомно у 65% женщин. Инфекция выходит на первое место по количеству случаев среди венерических заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк.
По ее словам, недуг сам по себе не является тяжелым. Его главная опасность состоит в том, что зачастую заболевание протекает скрыто. Нередко его обнаруживают только во время беременности. В случае отсутствия симптомов сложно узнать об инфекции и, соответственно, лечение женщине не назначается.
Болезнь может прогрессировать и в том числе привести к серьезным осложнениям, объяснила врач. В их числе поражение цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.
Кроме того, хламидиоз способен вызвать воспаление маточных труб. Это, в свою очередь, ведет к их непроходимости, бесплодию или внематочной беременности, резюмировала гинеколог.