$81.46+0.2187.17+0.21

Врач назвала венерическое заболевание, бессимптомно протекающее у большинства женщин

Хламидиоз протекает бессимптомно у 65% женщин. Инфекция выходит на первое место по количеству случаев среди венерических заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк.

Названо венерическое заболевание, скрыто протекающее у большинства женщин
© Pexels

По ее словам, недуг сам по себе не является тяжелым. Его главная опасность состоит в том, что зачастую заболевание протекает скрыто. Нередко его обнаруживают только во время беременности. В случае отсутствия симптомов сложно узнать об инфекции и, соответственно, лечение женщине не назначается.

Болезнь может прогрессировать и в том числе привести к серьезным осложнениям, объяснила врач. В их числе поражение цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.

Врач объяснила, как подготовиться к приему гинеколога

Кроме того, хламидиоз способен вызвать воспаление маточных труб. Это, в свою очередь, ведет к их непроходимости, бесплодию или внематочной беременности, резюмировала гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, можно ли летом ходить без нижнего белья.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители