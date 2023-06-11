3 причины прекратить есть арбузы на ночь

Сладкий, сочный и освежающий арбуз — незаменимый продукт в жаркую летнюю пору. Люди считают его полезные свойства неоспоримыми, а потому едят красные дольки на завтрак, обед, ужин и даже во время ночных перекусов. Однако арбузы на ночь могут привести к проблемам со здоровьем.

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Подробнее о причинах, из-за которых стоит прекратить есть арбузы в любое время суток, — в материале «Рамблера».

1. Поедание арбуза ночью может привести к расстройству желудка

Пищеварение человека наиболее активно по утрам, а по вечерам замедляется. По этой причине врачи обычно рекомендуют, чтобы ужины были легкими и простыми. Арбуз, с его высоким содержанием воды и кислоты, может нарушить пищеварение и привести к проблемам с желудком. А в некоторых случаях — раздражению кишечника. С таким количеством воды вымываются не только шлаки и токсины, но и необходимые минералы.

2. В арбузах очень много сахара

Прежде чем вы начнете восторгаться этим сладким летним продуктов, вспомните, что арбуз содержит большое количества сахара — даже если он натуральный. Сахар лучше не употреблять на ночь, ведь это может значительно увеличить вес. Кроме того, многие фрукты и ягоды на рынке могут быть напичканы химикатами для повышения сладости, что делает их еще более вредными.

3. Арбузы могут заставить ходить вас в уборную намного чаще

Арбузы на 90 процентов состоят из воды. Безусловно, они замечательно освежают в разгар лета, однако подобные ночные перекусы могут заставить вас чаще ходить в туалет и тем самым нарушить ваш сон. В некоторых случаях переедание арбуза приводит к задержке воды в организме, что вызывает отеки и переувлажнение.

Когда лучше всего есть арбузы?