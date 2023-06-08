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Сомнолог Кудинов назвал главные причины недосыпа

Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов перечислил причины недосыпа россиян.

Сомнолог назвал главные причины недосыпа
© Вечерняя Москва

Эксперт рассказал, что некоторые люди страдают от остановок дыхания во сне. Это способствует микропробуждениям. В этом случае сон будет неполноценным. Для решения проблемы нужно обратиться к врачу.

Что касается бессонницы, то она бывает двух типов: когда человеку тяжело заснуть с вечера и когда человек посреди ночи просыпается и не может заснуть снова. В первом случае причина кроется в тревожных расстройствах, а во втором — в депрессии.

Также на качество сна негативно влияет образ жизни человека, передает «Радио 1».

Ранее польские медики отметили, что нарушения сна негативно влияют на человека не только ночью, но и днем. Именно в светлое время суток люди особенно остро чувствуют недостаток сил, снижение мотивации и нежелание что-либо делать, передает Nation news.

Немецкие ученые заявили, что открытое окно в городе летом во время сна может способствовать увеличению уровня тревожности и привести к инфаркту или инсульту. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Михаила Полуэктова, действительно ли открытое окно может спровоцировать такие серьезные проблемы со здоровьем.

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