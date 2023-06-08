Сомнолог назвал главные причины недосыпа

Сомнолог Кудинов назвал главные причины недосыпа
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов перечислил причины недосыпа россиян.
Эксперт рассказал, что некоторые люди страдают от остановок дыхания во сне. Это способствует микропробуждениям. В этом случае сон будет неполноценным. Для решения проблемы нужно обратиться к врачу.
Что касается бессонницы, то она бывает двух типов: когда человеку тяжело заснуть с вечера и когда человек посреди ночи просыпается и не может заснуть снова. В первом случае причина кроется в тревожных расстройствах, а во втором — в депрессии.
Также на качество сна негативно влияет образ жизни человека, передает «Радио 1».
Ранее польские медики отметили, что нарушения сна негативно влияют на человека не только ночью, но и днем. Именно в светлое время суток люди особенно остро чувствуют недостаток сил, снижение мотивации и нежелание что-либо делать, передает Nation news.
Немецкие ученые заявили, что открытое окно в городе летом во время сна может способствовать увеличению уровня тревожности и привести к инфаркту или инсульту. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Михаила Полуэктова, действительно ли открытое окно может спровоцировать такие серьезные проблемы со здоровьем.