Сомнолог назвал главные причины недосыпа

Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов перечислил причины недосыпа россиян.

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Эксперт рассказал, что некоторые люди страдают от остановок дыхания во сне. Это способствует микропробуждениям. В этом случае сон будет неполноценным. Для решения проблемы нужно обратиться к врачу.

Что касается бессонницы, то она бывает двух типов: когда человеку тяжело заснуть с вечера и когда человек посреди ночи просыпается и не может заснуть снова. В первом случае причина кроется в тревожных расстройствах, а во втором — в депрессии.

Также на качество сна негативно влияет образ жизни человека, передает «Радио 1».

Ранее польские медики отметили, что нарушения сна негативно влияют на человека не только ночью, но и днем. Именно в светлое время суток люди особенно остро чувствуют недостаток сил, снижение мотивации и нежелание что-либо делать, передает Nation news.