Врач рассказал, кому не стоит пить кофе с молоком

Кофе с молоком и различными добавками не рекомендуется употреблять людям, которые хотят сбросить лишний вес. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Многие люди пьют кофе с молоком несколько раз в день и при этом не считают такой напиток за прием пищи, не учитывают его калорийность. По мнению диетолога, это является серьезной ошибкой.