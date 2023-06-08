Врач рассказал, кому не стоит пить кофе с молоком
Кофе с молоком и различными добавками не рекомендуется употреблять людям, которые хотят сбросить лишний вес. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Многие люди пьют кофе с молоком несколько раз в день и при этом не считают такой напиток за прием пищи, не учитывают его калорийность. По мнению диетолога, это является серьезной ошибкой.
"Молоко в кофе выступает как фактор калорийности. Часто в него также добавляют сиропы, сахар. Все это, конечно, будет еще больше увеличивать калорийность напитка, и на фоне этого может расти вес", – Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, нутрициолог.
"Поэтому кофе с молоком надо ограничивать или хотя бы контролировать его потребление людям, которые хотят снизить вес", – советует специалист.