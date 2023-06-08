Врач: самостоятельный маникюр может вызвать стафилококк

Самостоятельный непрофессиональный маникюр может вызвать стафилококк.

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Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач — дерматолог-миколог, подолог «СМ-Косметология» Ольга Латыпова.

По её словам, обычно женщины уделяют особое внимание кутикуле, однако это самое уязвимое место на ногтевой пластине, поскольку там находится чувствительная зона «матрикс», отвечающая за рост ногтей.

Так, если делать маникюр неправильно, этот участок можно серьёзно повредить.