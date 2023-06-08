Как часто надо ходить к гинекологу и сдавать анализы

Гинеколог Степанова: не нужно проходить обследования без необходимости. Хотя кажется: чем чаще сдавать анализы и делать необходимые процедуры, например УЗИ, тем выше шанс найти опасное заболевание. На деле же спектр необходимых женщине обследований определяет врач, который почти наверняка посоветует не заглядывать к нему без особой нужды. Так какие обследования всё же нужно делать регулярно и в каком возрасте? Узнали у врача акушера-гинеколога клиники DocMed Алины Степановой.

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Как часто нужно посещать гинеколога

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Лучше всего заходить к специалисту один раз в год — и также один раз в год делать УЗИ органов малого таза. Проводить УЗИ нужно на 5–10 день менструального цикла (он отсчитывается с первого дня менструации). Распространена и другая рекомендация — 5–7 день, но если у женщины менструация длится 8–9 дней, то лучше дождаться её окончания.

А вот если у пациентки нашли какое-то образование, например кисту или миому, то УЗИ могут назначать чаще — чтобы отследить их рост.

Какие анализы нужно сдавать регулярно

В первую очередь анализ на инфекции, передающиеся половым путём (ИППП). К тем, что поддаются лечению, относятся хламидия, гонорея, микоплазма гениталиум и трихомонада. Чтобы найти эти возбудители, достаточно сдать один общий мазок.

Алина Степанова, врач акушер-гинеколог клиники DocMed:

Анализ в целом можно сдавать также один раз в год. Если, например, у женщины более активная половая жизнь и активная смена половых партнёров, в этих случаях можно сдавать чаще.

Другие многочисленные анализы (например, мазок на флору из влагалища, посевы и так далее) сдавать без консультации с врачом не нужно. Вот когда гинеколог может их назначить:

пациентка жалуется на выделения;

возник резкий неприятный запах (не тогда, когда человек принюхивается к белью, а когда ощущает на расстоянии);

беспокоит жжение и зуд.

«Во влагалище живёт много кто — микрофлора очень богатая, поэтому там мы в любом случае можем что-нибудь найти. Но если мы это исследуем просто так, то никакой информативности для нас это нести не будет», — отметила специалист.

Какие анализы зависят от возраста

ПАП-тест или жидкостная цитология нужны для того, чтобы диагностировать рак шейки матки, а также предраковые состояния. Этот анализ делают:

женщинам старше 21 года;

женщинам, которые более трёх лет ведут половую жизнь.

Если результат первого такого анализа нормальный, то в дальнейшем сдавать его нужно будет один раз в три года.