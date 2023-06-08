Как избавиться от ночных кошмаров

Разбираемся, какие типы личности предрасположены к плохим сновидениям и что с этим делать.

Инесса Спинка, психолог:

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Кошмар можно определить как страшное, пугающее человека сновидение, которое остаётся в памяти, в подробных деталях. Порой оно настолько реалистично, что какое-то время после пробуждения не всегда можно чётко провести грань между реальным миром и тем, который привиделся.

Сюжеты кошмарных снов во многом зависят от личностных особенностей людей. Чаще всего в основе ночных видений лежат истории о смерти и мертвецах, серьёзных болезнях и травмах, природных катаклизмах и катастрофах.

Во сне люди могут наблюдать, как они попадают в опасную или, по крайней мере, очень неприятную ситуацию: это может быть падение с большой высоты, потеря дома, например, в результате пожара, поломка автомобиля, компьютера или телефона. Все эти сюжеты можно рассматривать как выражение глубинных страхов, беспокойства, тревоги.

За ночь человек проходит несколько фаз сна. Каждая из них имеет свою продолжительность — в среднем по полтора часа. Яркие запоминающиеся сновидения и ночные кошмары чаще приходят ближе к утру, в период быстрого сна. Вот поэтому их чаще запоминают.

С чем связаны плохие сны?

В современной психологии и медицине кошмарные сновидения рассматриваются как реакция человеческого организма на психотравмирующие события, посттравматическое расстройство и сильный стресс. То есть люди прорабатывают во сне увиденное или услышанное, то, что беспокоит больше всего.

Помимо этого, ночные кошмары могут быть вызваны и другими факторами.

Тип характера

Проблемы с ночным отдыхом зависят от темперамента человека. Например, меланхоликов кошмары посещают чаще, чем людей с другими свойствами психики. У творческих, чувствительных, восприимчивых натур также выше риски возникновения нарушений со сном из-за чрезмерной эмоциональности. Чем больше различных чувств переживает за день человек, тем больше причудливых странных сюжетов он сможет увидеть за ночь.

Плохое самочувствие

Кроме того, к ухудшению качества сна способны привести некоторые физиологические факторы. Ночные кошмары могут возникать при сильном повышении температуры тела, так как во время сна наблюдается ухудшение терморегуляции. Вот поэтому часто ночные кошмары посещают больных.

Приём лекарственных средств

Медикаментозных препараты: антидепрессанты, антибиотики, гипотонические средства тоже сказываются на нарушении сна. У людей с сахарным диабетом кошмарные сновидения могут быть результатом гипогликемии при приёме сахароснижающих средств.

Нарушение режима питания

Употребление алкоголя; неправильное питание, в частности приём жирной и острой еды, особенно незадолго до засыпания, может повлиять на сновидения и вызвать кошмарные картины.

Беременность

Девушки в положении часто жалуются на страшные сны. Происходит это из-за колебания уровня гормонов в крови и усиливающейся тревожности перед ожиданием родов.

Информационная загруженность

Пролистывание новостной ленты перед сном, чтение ужастиков усиливают концентрацию на полученной информации, и есть вероятность, что новые полученные знания проявятся в сновидениях. Сильные эмоции, таким образом, перерабатываются в головном мозге.

Как определить, что снятся кошмары?

К первичным признакам привидевшихся ужасов относятся потоотделение, резкие движения глаз под закрытыми веками и подёргивания конечностями. Некоторые могут кричать или издавать громкие звуки.

Обычно ужасные сны заканчиваются резким пробуждением, сопровождающимся испугом. В этот момент человеку стоит побыть несколько минут в одиночестве, дать время на окончательное пробуждение и осмысливание состояния.

Людям, у которых наблюдаются часто повторяющиеся ночные кошмары, важно обращать внимание на качество и время, отведённое для отдыха.

Методы борьбы с кошмарами

Пересмотр режима дня

Поскольку пугающие сны чаще всего являются реакцией на травмирующие события, за два, а в идеале за три часа лучше отказаться от просмотра фильмов ужасов, видеоигр, особенно в жанре хоррор, чтения новостей и статей, которые могут вывести из психологического равновесия.

Полезно ложиться в одно и то же время, и лучше, если на сон будет отведено как можно больше времени в промежутке между 22:00 и 2:00. Именно в этот период организм восстанавливается быстрее всего.

Соблюдение рациона питания

Вредно переедать на ночь и пить много жидкости. Старайтесь за три часа до сна не употреблять пищу, тем более тяжёлую и вредную. На ужин, особенно если он проходит перед отходом ко сну, можно приготовить лёгкий овощной салат.

Обращайте внимание на гигиену сна

Отдых будет качественнее в хорошо проветриваемом помещении и в удобной постели. Кстати, её рекомендуется использовать только по назначению, а не проводить в ней бóльшую часть дня с ноутбуком, смартфоном или пультом от телевизора. Заснуть может помочь расслабляющая ванна или душ незадолго до сна.

Заведите ритуалы

Улучшить сон способны и вечерние традиции, например, чтение, медитация, успокаивающая музыка. У каждого человека они индивидуальны, главное, постараться отказаться от просмотра рабочей переписки поздними вечерами. Желательно вообще не заглядывать в мессенджеры и соцсети за час-два до ухода в постель.

Физическая активность

Повлиять на качество сна может и многое из того, чем человек занимается в течение дня, в частности не следует забывать о прогулках и регулярных занятиях спортом.