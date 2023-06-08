Названа неожиданная опасность чая в пакетиках

«Американцы выяснили, что в районах с максимальными загрязнениями в организме может накопиться за год до 250 граммов микропластика. Когда вы выбираете пластиковую посуду, берите только ту, что сделана из пищевых пластмасс, со специальной маркировкой. Если человек пользуется изделиями из непищевой пластмассы, то из них выделяются мутагенные, токсические вещества», — рекомендовал Еделев.