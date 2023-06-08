5 пищевых привычек, которые разрушат ваше тело после 30 лет

Согласно данным Национального института здоровья, после 30 лет в теле начинают происходить определённые изменения. Кости становятся менее плотными, начинает утрачиваться мышечная ткань, увеличивается количество жировых отложений. Вот что с этим можно сделать.

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Существует несколько пищевых привычек, которые могут разрушить ваше тело после 30 лет.

Не получать достаточно кальция или витамина D. Поскольку после 30 лет кости начинают терять плотность, нужно уметь контролировать этот процесс. Сделать это можно, убедившись, что вы вместе с пищей получаете достаточное количество кальция и витамина D. Иначе у вас повысится риск возникновения переломов и остеопороза.

Отказ от полезных для сердца и кишечника продуктов. Это цельнозерновые продукты, полезные жиры, фрукты, овощи, жирная холодноводная рыба. Все они помогают поддержать здоровье сердца. Также для сердца и кишечника полезной будет клетчатка.

Потреблять слишком много добавленного сахара. Из-за этого возникают скачки в крови, что может приводить к избыточному накоплению жира. Продукты, которых лучше избегать, - это белый хлеб, выпечка с рафинированным сахаром, большинство купленных в магазине хлебов и крекеров, сладкие хлопья и т. д.

Выпивать столько же, сколько в 20 лет. При чрезмерном употреблении алкоголя могут возникнуть нарушения обмена веществ, а из-за них - болезни сердца, увеличение веса. Чрезмерными считаются более четырёх порций алкоголя для женщин и более пяти - для мужчин.

Не получать достаточно белка. Это важно, так как белок помогает наращивать мышечную массу. Убедитесь, что в каждый приём пищи вы включаете богатый белком продукт.