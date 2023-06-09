Какие привычки помогут похудеть после 50 лет

Заполучить стройную фигуру можно и после 50 лет, главное — соблюдать несколько важных привычек, рассказала диетолог Мария Алдонина. Первая такая привычка заключается во включении в свой рацион большого количества белка.

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— Следует включать 20–30 граммов белка в каждый прием пищи. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение, — рассказала диетолог.

Вторая привычка — чаще готовить дома, не полагаясь на покупную и ресторанную еду. Так питание человека становится более здоровым, насыщенным свежими, полезными ингредиентами, пояснила Алдонина.

Кроме того, перед любым приемом пищи следует употребить достаточное количество богатых клетчаткой продуктов. Клетчатка замедляет пищеварение, а при употреблении в начале еды помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Так можно похудеть и уже не в молодом возрасте, передает слова диетолога «МедикФорум».

Страдающие от диабета люди вовсе не должны полностью отказываться от своих любимых десертов. Нужно просто правильно перестроить свой рацион, объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.