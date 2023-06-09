Выходные в кровати: почему вредно отсыпаться на выходных
Нарушение режима грозит серьезными последствиями.
Пять дней в неделю вы просыпаетесь в семь утра, а то и раньше, с единственной мыслью: «В выходные по-настоящему высплюсь!» Этого правила придерживаются многие работающие взрослые и даже школьники. Но специалисты уверены: нарушать режим в выходные — не лучшая идея.
Почему так важно спать
В современном ритме жизни иногда приходится жертвовать сном, чтобы успеть закончить все дела на работе, а еще пообщаться с друзьями и близкими, найти время на хобби. При этом ученые выяснили, что хронический недосып наносит удар по всем системам организма.
Прежде всего страдает мозг и нервная система: повышается уровень агрессии, пропадает чувство юмора, снижается концентрация внимания. Кроме того, недостаток сна приводит к нарушению обмена веществ, повышая сахар в крови и снижая чувствительность клеток к инсулину. А это прямая дорога к сахарному диабету.
Недосып сказывается и на иммунитете: по данным исследований, если человек спит менее шести часов в течение долгого времени, он больше склонен к тяжелому течению вирусных заболеваний.
Чувствуя недостаток сна, многие решают выспаться на выходных: вместо привычны× 6—7 часов они позволяют провести в кровати 10—12, сдвигая время подъема.
Отсыпные выходные
По мнению ученых, долгий сон в выходные не создает «запас» и не перекрывает дефицит отдыха. Зато сбивает циркадные ритмы, нарушается привычка рано вставать, поэтому в понедельник так сложно заставить себя встать с постели.
Кроме того, некоторые специалисты уверены, что привычка высыпаться в выходные на несколько дней после такого сбоя режима когнитивные способности мозга остаются сниженными. Что это значит? Скорее всего, после воскресенья, проведенного до полудня в постели, вы будет чувствовать себя разбитой в понедельник и вторник, внимание снизится, а память ухудшится.
Что делать?
Сомнологи советуют сдвинуть на час время отходу ко сну, чтобы получить больше времени для отдыха. Кроме того, если в середине дня у вас появилось 15 минут (больше не надо), подремлите. Но перед этим выпейте чашку крепкого кофе. Проснувшись, вы будете чувствовать себя гораздо более бодрой, чем утром.