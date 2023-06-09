Выходные в кровати: почему вредно отсыпаться на выходных

Нарушение режима грозит серьезными последствиями.

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Пять дней в неделю вы просыпаетесь в семь утра, а то и раньше, с единственной мыслью: «В выходные по-настоящему высплюсь!» Этого правила придерживаются многие работающие взрослые и даже школьники. Но специалисты уверены: нарушать режим в выходные — не лучшая идея.

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Почему так важно спать

В современном ритме жизни иногда приходится жертвовать сном, чтобы успеть закончить все дела на работе, а еще пообщаться с друзьями и близкими, найти время на хобби. При этом ученые выяснили, что хронический недосып наносит удар по всем системам организма.

Прежде всего страдает мозг и нервная система: повышается уровень агрессии, пропадает чувство юмора, снижается концентрация внимания. Кроме того, недостаток сна приводит к нарушению обмена веществ, повышая сахар в крови и снижая чувствительность клеток к инсулину. А это прямая дорога к сахарному диабету.

Недосып сказывается и на иммунитете: по данным исследований, если человек спит менее шести часов в течение долгого времени, он больше склонен к тяжелому течению вирусных заболеваний.

Чувствуя недостаток сна, многие решают выспаться на выходных: вместо привычны× 6—7 часов они позволяют провести в кровати 10—12, сдвигая время подъема.

Отсыпные выходные

По мнению ученых, долгий сон в выходные не создает «запас» и не перекрывает дефицит отдыха. Зато сбивает циркадные ритмы, нарушается привычка рано вставать, поэтому в понедельник так сложно заставить себя встать с постели.

Кроме того, некоторые специалисты уверены, что привычка высыпаться в выходные на несколько дней после такого сбоя режима когнитивные способности мозга остаются сниженными. Что это значит? Скорее всего, после воскресенья, проведенного до полудня в постели, вы будет чувствовать себя разбитой в понедельник и вторник, внимание снизится, а память ухудшится.

Что делать?