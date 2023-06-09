Диетолог: людям с весом более 100 кг спортзал вреден для здоровья

Диетолог Дианова: людям с весом более 100 кг спортзал вреден для здоровья. Многие россияне, мечтающие похудеть, понимают, что пути всего два — диета или упражнения. В идеале их нужно сочетать, потому что физическая активность даёт мало результата, если изначально в топку закидывать неправильное топливо. Однако что делать, если похудеть хочется, а отказываться от вкусняшек — нет?

© Секрет фирмы

Как объяснила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в эфире радио «Говорит Москва», многие россияне с лишним весом, собравшись с силами, отправляются в спортзал, там надеясь исправить положение. Иногда это кардинальные изменения с дивана на эллипс, и это при солидном весе вроде 100 кг.

Видео дня

Рвение таких людей похвально, вот только поступок оставляет желать лучшего. Людям с настолько большим весом можно разве что плавать в бассейне или ходить. Причём можно даже заняться скандинавской ходьбой, добавив движения верхней части тела. Но все остальные изыски под строгим запретом. Слабый мышечный каркас точно не выдержит нагрузок, и всё закончится травмой.

«На первых этапах колоссальная нагрузка на суставы, межпозвоночные диски. Никто об этом почему-то не помнит», — возмущается Дианова.

По её словам, простые россияне часто вдохновляются историями иностранных блогеров, которые весили 200–300 кг, а потом встали на беговую дорожку — и вуаля, теперь они фитоняшки. Однако они умалчивают, что по организму наносится мощный удар, после которого не восстановиться.

Вообще, любое похудение нужно начинать с вопроса, а почему я набираю вес, уверена специалистка. Потому что если человек заедает проблемы и нужна помощь психолога, то никакой спортзал не поможет ему сбросить килограммы.