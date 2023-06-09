Онколог напомнил о важности солнцезащитного крема в прохладную погоду

Первая неделя лета не принесла россиянам по-настоящему летней жары. Тем не менее, солнце светит уже не по-весеннему. Нужно ли защищаться от солнечных лучей, если температура на улице не позволяет перелезть в шорты и футболку, журналу «Слово и Дело» рассказал онколог-химиотерапевт, эксперта фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев.

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По словам специалиста, в прохладный, но солнечный день шанс получить солнечный ожог ничуть не ниже, чем в жаркий. И негативное влияние солнца на кожу, связанное с риском образования опухолей, не зависит от температуры окружающей среды.

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«Если вы с утра увидели, что день солнечный, а градусник все никак не хочет показывать температуру больше 20 градусов — это не значит, что солнце безопасно, а солнцезащитным кремом пользоваться не надо», — предостерег эксперт.

Владислав Евсеев объяснил, что течение уровня солнечного излучения, в первую очередь ультрафиолета B, безусловно колеблется. Но это не значит, что солнце в зимний и осенний период времени или в первые дни лета менее вредное. Даже в северных районах уровень ультрафиолетового излучения никогда не равен нулю, и солнце всегда оказывает влияние на кожу.

«В холодное время года мы больше защищены от солнца, потому что носим одежду с длинным рукавом, длинные брюки, куртки. В мае и июне мы постепенно начинаем одеваться «по-летнему», из-за чего большая поверхность тела попадает под солнечное излучение. Но лицо открыто солнечным лучам на протяжении всего года, поэтому за ним необходимо особенно тщательно следить и ухаживать», — добавил он.

В заключение эксперт напомнил, что во всем мире дерматологические и онкологические организации в один голос настаивают: правила «солнечной безопасности» должны соблюдаться на протяжении всего года. Поэтому даже если на улице недостаточно жарко, чтобы отказаться от брюк или рубашки с длинным рукавом, это еще не означает, что можно часами подставлять солнцу лицо и не задумываться о последствиях.