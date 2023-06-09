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Диетолог Стародубова: если быстро принимать пищу, есть риск переедания и набора лишнего веса

Для многих людей переедание становится настоящей катастрофой. И ведь никак не получается от этого избавиться, а со временем проблема превращается в лишний вес.

Диетолог объяснила, почему нельзя есть быстро
© Секрет Фирмы

Оказалось, что переедание может быть следствием привычки, воспитания и семейных традиций, заложенных в человека с малых лет. Диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с Lenta.ru рассказала, что привычка быстро есть может привести к регулярному перееданию и, как следствие, развитию избыточной массы тела, ожирению и появлению других заболеваний.

«Дело в том, что чувство насыщения возникает не сразу после того, как мы приступаем к еде, а примерно через 20 минут», — объяснила врач.

Как отучиться быстро есть Стародубова посоветовала научиться есть не торопясь и не перекусывать на ходу сладостями. К тому же стоит отказаться от привычки накладывать сразу большую порцию еды на тарелку — лучше добавить ещё немного, если не наелись, чем пытаться запихнуть в себя огромную порцию. Кстати, также ходит довольно популярный миф о том, что если быстро есть мороженое, то человек якобы непременно заболеет. Так вот и на это у диетолога нашлось опровержение.

«Острые респираторные заболевания вызывают инфекционные агенты — бактерии и вирусы. Но если человек заболевает и инфицирование уже произошло, тогда переохлаждение слизистых оболочек ротовой полости и глотки может ускорить процесс развития заболевания и проявление клинических симптомов, таких, например, как боль и першение в горле, заложенность носа и так далее», — заключила эксперт.

Так что кушать нужно умеренно и сбалансированно. Впрочем, далеко не у всех это получается, да и полезное меню многие россияне составлять не умеют. Эндокринолог Алексей Калинчев объяснил , что всё дело — в отсутствии культуры питания.

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