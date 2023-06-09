Гинеколог указала на главный симптом хламидиоза у женщин

У женщин главным симптомом хламидиоза являются выделения с определенной фактурой и запахом, рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк. Ее цитирует издание NEWS.ru.
По словам Близнюк, при хламидиозе у женщин наблюдаются выделения с неприятным запахом, слизисто-гнойные или слизистые, с желтоватым оттенком.
«Могут быть боли и рези при мочеиспускании, боли внизу живота тянущего характера. Женщина ощущает дискомфорт в области половых органов», — указала она.
Симптомы хламидиоза, уточнила врач, обычно появляются через 8-10 дней после полового акта, в ходе которого произошло заражение.
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