Тренер назвала пять причин делать вакуум

Фитнес-тренер Ксения Шульга назвала пять причин делать вакуум. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

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Эксперт рассказала, что в первую очередь упражнение укрепляет мышцы живота.

«Благодаря активации мышц внутренние органы тоже приходят в тонус и возвращаются (насколько это возможно, учитывая исходное состояние в правильное положение», — отметила она. Также вакуум делает талию тоньше.

Шульга объяснила, что вакуум улучшает осанку и снижает риск развития болей в спине и травм. Она подчеркнула, что сильные мышцы кора способствуют лучшей стабильности и контролю над телом.

Тренер добавила, что самое главное преимущество вакуума — доступность, потому что для его выполнения не нужно специальное оборудование или место. Кроме того, оно не требует серьезной физической подготовки и подойдет практически любому.