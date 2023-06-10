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Врач Оксана Драпкина назвала стресс из-за домашних дел фактором женского инфаркта

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава Оксана Драпкина рассказала изданию «Доктор Питер», что у некоторых женщин риск инфаркта выше, чем у других.

Врач назвала стресс из-за домашних дел фактором женского инфаркта
© depositphotos.com

Врач перечислила несколько неожиданных факторов возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, которые еще не включены в клинические рекомендации.

Драпкина назвала ранние первую менструацию или менопаузу, а также подростковую беременность, выкидыши, гистерэктомию (удаление матки), лечение рака молочной железы, аутоиммунные и ревматические заболевания. Кроме этого, врач назвала депрессию и стресс, которые связаны с необходимостью заниматься домашними делами в одиночестве.

Также врач пояснила, что у женщин ишемическая болезнь сердца развивается на шесть-восемь лет позже, чем у мужчин. Из-за более старшего возраста риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин оказывается повышен.

Ранее Европейское общество кардиологов сообщило, что смерть после сердечного приступа у женщин наступает в два раза чаще, чем у мужчин.

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