Врач назвала стресс из-за домашних дел фактором женского инфаркта

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава Оксана Драпкина рассказала изданию «Доктор Питер», что у некоторых женщин риск инфаркта выше, чем у других.

Врач перечислила несколько неожиданных факторов возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, которые еще не включены в клинические рекомендации.

Драпкина назвала ранние первую менструацию или менопаузу, а также подростковую беременность, выкидыши, гистерэктомию (удаление матки), лечение рака молочной железы, аутоиммунные и ревматические заболевания. Кроме этого, врач назвала депрессию и стресс, которые связаны с необходимостью заниматься домашними делами в одиночестве.

Также врач пояснила, что у женщин ишемическая болезнь сердца развивается на шесть-восемь лет позже, чем у мужчин. Из-за более старшего возраста риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин оказывается повышен.