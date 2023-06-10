Врач назвала стресс из-за домашних дел фактором женского инфаркта

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава Оксана Драпкина рассказала изданию «Доктор Питер», что у некоторых женщин риск инфаркта выше, чем у других.
Врач перечислила несколько неожиданных факторов возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, которые еще не включены в клинические рекомендации.
Драпкина назвала ранние первую менструацию или менопаузу, а также подростковую беременность, выкидыши, гистерэктомию (удаление матки), лечение рака молочной железы, аутоиммунные и ревматические заболевания. Кроме этого, врач назвала депрессию и стресс, которые связаны с необходимостью заниматься домашними делами в одиночестве.
Также врач пояснила, что у женщин ишемическая болезнь сердца развивается на шесть-восемь лет позже, чем у мужчин. Из-за более старшего возраста риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин оказывается повышен.
Ранее Европейское общество кардиологов сообщило, что смерть после сердечного приступа у женщин наступает в два раза чаще, чем у мужчин.