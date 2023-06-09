Психолог рассказал, как контролировать вес в отпуске

«Возьмите с собой, например, протеиновые батончики или протеиновое печенье и перекусывайте ими между завтраком, обедом и ужином, чтобы не испытывать чувство голода. Тогда вы сможете заказать гораздо меньше в кафе или ресторане и не переесть из-за накопленного голода, который мы называем жором», — сказал Алименко.