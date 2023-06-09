$82.64+0.5589.01+0.97

Психолог рассказал, как не растолстеть в отпуске

Чтобы не набрать лишние килограмы в отпуске, следует брать с собой сосательные конфеты и протеиновые батончики. Об этом «Газете.ру» сообщил Иван Алименко, клинический психолог, специалист по рациональному питанию и пищевым расстройствам.

Психолог рассказал, как контролировать вес в отпуске
© WomanHit.ru

Эксперт посоветовал не голодать, а делать небольшие перекусы между приемами пищи, особенно он порекомендовал добавлять в эти приемы еды животный белок (мясо, рыба, птица, морепродукты, молочные и протеиновые продукты).

«Возьмите с собой, например, протеиновые батончики или протеиновое печенье и перекусывайте ими между завтраком, обедом и ужином, чтобы не испытывать чувство голода. Тогда вы сможете заказать гораздо меньше в кафе или ресторане и не переесть из-за накопленного голода, который мы называем жором», — сказал Алименко.

В ресторанах или кафе он предлагает выбирать блюда с больших количеством зелени, белка и клетчатки. А после приема пищи рекомендует рассасывать леденцы во избежание переедания.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители