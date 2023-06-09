Названы простые способы снять зуд от комариных укусов

Снять зуд от комариных укусов можно простыми способами, например, с помощью кубика льда, рассказал дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин. Врач назвал «Ленте.ру» этот и другие способы избавиться от неприятных ощущений после отдыха на природе.

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По словам врача, самый простой способ успокоить кожу после комариного укуса — обернуть кубик льда в тонкую материю и протереть им кожу.

Эффективными в борьбе с зудом могут быть лидокаиновый пластырь и смесь из анестетиков для местного применения в форме обезболивающего крема, добавил Дубинин.

Для скорейшего заживления и предотвращения осложнений подойдут средства, которые снимают отек, успокаивают жжение и зуд, ускоряют заживление ран, добавил врач. Это «Афлодерм», «Ирикар», «Фенистил» и другие с аналогичным действием, перечислил Дубинин.

«Перед обработкой укусов ознакомьтесь с инструкцией лекарства и строго соблюдайте рекомендации по частоте нанесения и дозировке препарата», — посоветовал напоследок врач.