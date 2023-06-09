Диетолог рассказала, как эффективно похудеть после 50 лет

Диетолог Алдонина рассказала, как эффективно похудеть после 50 лет
Полезные советы, которые помогут обрести стройную фигуру после 50 лет, дала диетолог Мария Алдонина. Для этого необходимо следовать трем привычкам.
Специалист рекомендовала добавить в рацион больше продуктов, которые богаты белком. С помощью такого питания также можно сократить риски возрастной потери мышечной массы.
Кроме того, похудению способствует приготовление домашней еды. Благодаря этому совету рацион проще наполнить полезными ингредиентами, передает портал «МедикФорум».
Алдонина призвала начинать приемы пищи с овощей, которые богаты клетчаткой. Это вещество замедляет пищеварение, стабилизируя уровень сахара в крови, что увеличивает период действия чувства насыщения.