Диетолог рассказала, как эффективно похудеть после 50 лет

Полезные советы, которые помогут обрести стройную фигуру после 50 лет, дала диетолог Мария Алдонина. Для этого необходимо следовать трем привычкам.

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Специалист рекомендовала добавить в рацион больше продуктов, которые богаты белком. С помощью такого питания также можно сократить риски возрастной потери мышечной массы.

Кроме того, похудению способствует приготовление домашней еды. Благодаря этому совету рацион проще наполнить полезными ингредиентами, передает портал «МедикФорум».