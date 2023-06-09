Врач сообщила о неожиданных причинах инфарктов у женщин

Одной из причин инфаркта у женщин может стать стресс из-за домашних дел, рассказала врач Оксана Драпкина в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Оксана Драпкина, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава, предупреждает, что у некоторых женщин риск инфаркта может быть выше.

Как объяснила специалист, проблема связана с тем, что у них позже развиваются поражения миокарда, из-за этого чаще возникают осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Ишемическая болезнь сердца у женщин развивается на шесть-восемь лет позже, чем у мужчин. Соответственно, риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний оказывается повышен», — говорит она.