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Врач сообщила о неожиданных причинах инфарктов у женщин

Одной из причин инфаркта у женщин может стать стресс из-за домашних дел, рассказала врач Оксана Драпкина в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач сообщила о неожиданных причинах инфарктов у женщин
© Unsplash

Оксана Драпкина, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава, предупреждает, что у некоторых женщин риск инфаркта может быть выше.

Как объяснила специалист, проблема связана с тем, что у них позже развиваются поражения миокарда, из-за этого чаще возникают осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Ишемическая болезнь сердца у женщин развивается на шесть-восемь лет позже, чем у мужчин. Соответственно, риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний оказывается повышен», — говорит она.

Также в числе симптомов, по мнению Оксаны Драпкиной, могут быть раннее менархе, ранняя менопауза, подростковая беременность, выкидыши, гистерэктомия (удаление матки), лечение рака молочной железы, аутоиммунные и ревматические заболевания, а также депрессия и стресс, которые возникают из-за того, что женщине приходится в одиночку делать домашние дела.

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