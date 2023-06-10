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Огурец назвали универсальным овощем для красоты и здоровья

Употребление огурцов способствует контролю веса и помогает сохранять красоту кожи и волос. Об этом рассказала нутрициолог Елена Богатова.

Эксперт отметила, что огурцы на 96% состоят из воды, поэтому с их помощью можно предотвратить обезвоживание организма. Кроме того, огурцы богаты витаминами К и С, калием и бета-каротином. Эти элементы сохраняют целостность клеток, способствуют молодости и красоте кожи, поддерживают иммунитет.

«Огурцы увлажняют организм не только изнутри. Огуречные маски питают кожу влагой, делают ее более упругой и красивой», – подчеркнула Богатова.

Нутрициолог добавила, что огурцы хорошо подходят для контроля аппетита, так как обладают низкой калорийностью. Также они помогают поддерживать здоровый обмен веществ. А содержащаяся в них клетчатка улучшает пищеварение, передает «Лента.ру».

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что яблоки благодаря большому содержанию витаминов обладают общеукрепляющим действием, благотворно влияют на пищеварение и помогают поддержать уровень железа в крови у людей старше 60 лет. При этом в кисло-сладких и кислых яблоках нет избытка сахаров.

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