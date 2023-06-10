Диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием "Вечерняя Москва" рассказала о продуктах, из-за которых на животе появляется жир.

По словам эксперта, сильнее всего жир провоцируют продукты с высоким гликемическим индексом. К ним относятся сахар, крахмал и алкоголь – спиртные напитки резко повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего человек начинает чувствовать голод. Как правило, чтобы его утолить, люди налегают на вредную пищу.

К опасным крахмалосодержащим продуктам относятся хлеб, макароны и рис. В горячем виде они быстро усваиваются организмом и повышают уровень глюкозы:

"А то, что усваивается быстро, откладывается в жир. И чаще всего — в области живота. Этот жир потом становится метаболически активным, начинает работать как эндокринная ткань, которая требует вредных продуктов", – подчеркнула диетолог.

Соломатина также предостерегла от употребления сладких газированных напитков и сахарозаменителей.