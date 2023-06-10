Что такое шавасана в йоге простыми словами и зачем она нужна

Героиня этой статьи смогла раскрыть смысл асаны только спустя восемь лет.

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Неважно, где и как вы занимаетесь йогой — в фитнес-центре, специальной студии, настоящем индийском ашраме или дома по роликам на YouTube — в конце практики вам предложат сделать шавасану. Её ещё называют позой трупа, и смысл этого упражнения — расслабиться после тренировки. Одним удаётся это сделать с лёгкостью, а для других завершение практики становится настоящим испытанием. Наша героиня рассказала, как она поняла истинный смысл шавасаны и почему теперь это одна из её любимых частей занятия.

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Первый опыт

На всех занятиях я упорно игнорировала шавасану — асану, которой обычно завершается любая практика. Это очень простое с виду упражнение: закрыв глаза, нужно лежать на спине со слегка разведёнными ногами и руками, направленными ладонями вверх, и дышать. И я совершенно не понимала зачем. Что я должна чувствовать? Что это мне принесёт? Мне казалось, что это просто часть расслабления после тренировки, но расслабиться ведь можно и сидя. Почему для этого нужно ложиться и зачем закрывать глаза?

Во время первых шавасан я просто лежала, думала о чём-то своём и ждала, когда это закончится. Хотелось почесать лицо, поёрзать, открыть глаза. Иногда я так и делала и рассматривала потолок. В общем, было очень скучно. Уверена, что эти ощущения знакомы многим.

Позже, когда йога уже стала частью моей жизни и я сама составляла свою практику, часто игнорировала дыхательные упражнения и шавасану. Мне нравились сложные асаны, в которых нужно было находить баланс, выстраивать тело. А лежать, дышать и медитировать мне было неинтересно, и я просто убрала эту часть.

При этом я часто слышала, что шавасана при всей кажущейся простоте — одна из самых сложных поз в йоге. Она требует объединения ментальных и физических усилий. У меня же никакого желания прикладывать какие бы то ни было усилия не было. Я просто не видела в этом смысла.

Первая успешная практика

Так было до лета 2022 года, но потом всё изменилось. На работе появилась возможность посещать классы по йоге в одной из самых крутых студий Москвы. На первом же занятии всё как-то сразу сложилось. Мне понравилась и сама студия с приятной атмосферой, настраивающей на расслабление, и тренировка, и инструктор. В зале приглушили свет, включили спокойную музыку, зажгли благовония с ненавязчивым запахом. Было тепло, принимать асаны оказалось легко и приятно. Преподаватель мягко направляла, подсказывала, заботилась о каждом. В общем, прекрасные впечатления.

Мне очень понравилась основная часть практики, я чувствовала своё тело, мышцы, как они тянутся и работают. А в конце инструктор, конечно, предложила сделать шавасану, но перед этим немного подышать. После пары дыхательных упражнений, которые помогли расслабиться и снять напряжение в мышцах, мы легли и укрылись пледами, чтобы не замёрзнуть.

Прежде я иногда мёрзла в шавасане. Ничем не укрывалась, поэтому у меня остывали руки и ноги, и ими хотелось пошевелить. А тут мы закутались в мягкие пледы, и инструктор сказала: «А теперь закройте глаза и постарайтесь соединить взгляд в точке над носом, на переносице, между бровей. Прямо свести глаза в эту точку и полежать».

Я так и сделала. Телу было уютно и тепло под пледом. Музыка стала чуть громче, и инструктор спокойно говорила, какие зоны нужно расслаблять. Если вы хоть раз пробовали делать шавасану по видеоурокам, вы знаете, как там обычно говорят: расслабьте лоб, расслабьте щёки. Всё это проговаривается медленно, волна расслабления идёт снизу вверх, от пальцев ног до макушки.

В общем, я лежала, слушала инструктора, выполняла всё поочерёдно, вела эту волну по телу. Когда стало тихо, я продолжила лежать и в какой-то момент почувствовала тотальное расслабление. Вдруг показалось, что я как будто вообще не чувствую своего тела, настолько оно стало лёгким и невесомым. Словно сознание отделилось и парило над моей физической оболочкой. Понимаю, звучит очень странно, но именно это я тогда ощутила впервые. И прочувствовала всю доступную мне тогда глубину шавасаны, её эффект.

Ещё один очень важный момент — правильный выход из шавасаны. Я в тот первый раз находилась в таком полнейшем расслаблении, что, кажется, если бы рядом что-то резко упало или меня кто-то ударил, у меня случился бы сердечный приступ. Так что очень важно мягко выходить из шавасаны. Бережно и постепенно. Наш инструктор начала тихо говорить: «Сделайте глубокий вдох. Вернитесь в своё тело. Почувствуйте свои руки, ноги…». В общем, она начала возвращать нас из состояния абсолютной невесомости в этот мир. После она предложила тем, кто готов, открыть глаза, перевернуться на бок и ещё немного полежать. Постепенно все мягко вышли из асаны — и тренировка закончилась.

Тогда я почувствовала огромную благодарность ко всему, что меня окружало в тот момент. Было очень приятное ощущение перезагрузки. Я как будто хорошо выспалась, но при этом всё время была в сознании. Мне кажется, я в тот момент по-настоящему отдохнула. И это было только начало.

Первое правило шавасаны

Сколько времени у меня ушло на то, чтобы шавасана для меня раскрылась в полной мере? Сложно сказать. Ведь в первый раз я попробовала эту асану ещё в 2014 году, а по-настоящему прочувствовала только после посещения йога-практик от работы. Наверное, если бы в этот промежуток я пробовала ею заниматься, искать свой подход, она получилась бы раньше. Но никто не объяснил мне, как это делать.

Сразу скажу, что в последующих моих практиках у меня не всегда получалось повторить то состояние, которое я описала выше. Постепенно я поняла, что успешность асаны сильно зависит от того, с каким настроем я начинаю практику. Если я нервничаю и мне не удаётся настроиться на тело, отогнать мысли, то и шавасана не получится — даже сейчас, когда я понимаю, как в неё правильно входить. Чтобы опыт был успешным, мне нужно быть здесь и сейчас.

Очень рекомендую всем найти своего проводника, который поможет вам погрузиться в шавасану правильно. Потому что ощущения тотального расслабления, я уверена, всем нам очень не хватает в повседневной жизни. И умение в него входить по-настоящему бесценно.