Врач-эндокринолог назвала ускоряющие старение продукты

Преждевременному старению могут способствуют разные факторы, в том числе неправильное питание.

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Врач-эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова в интервью газете «Известия» назвала продукты, которые провоцируют раннюю старость. В частности, речь идёт о мучных и хлебобулочных изделиях, приготовленных из белой муки.

«Попадая в организм, мука превращается в глюкозу, избыток которой негативно влияет на состояние кожи, – пояснила специалист. – Поэтому регулярное употребление мучных изделий (с добавлением сахара или без) способствует преждевременному старению».

Также опасным, по её словам, является сахар, а точнее, его чрезмерное употребление. Поэтому любые газированные напитки и пакетированные соки могут оказать негативное влияние на кожу. Врач советует заменить эти продукты на натуральный шоколад, а напитки — на травяные чаи и ягодные морсы.

Старят организм соленые и маринованные продукты, которые в избытке содержат соль. Они также могут стать причиной преждевременного старения из-за высокого содержания соли.

«Соль задерживает жидкость, которая накапливается в межклеточных пространствах. В свою очередь, длительная отечность способствует растяжению кожи, которая после этого может и не восстановиться. Поэтому в день не рекомендуется употреблять более 5 г соли», — уточнила Бинатова.