Диетолог рассказала о вреде привычного для многих завтрака

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием Pravda.ru объяснила, почему кофе и бутерброд с колбасой являются не лучшим вариантом для завтрака и чем такой прием пищи вредит организму.

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По словам специалиста, свежесваренный натуральный кофе может быть полезен, но только не в том случае, если пить его на голодный желудок. С утра лучше выпить стакан воды или чашку чая.

Что же касается колбасы, тут специалист отметила, что даже при условии, что вы приобретете качественный и дорогой продукт, в ней всегда содержится большое количество жира и соли, что не является хорошим вариантом пищи для завтрака.

Помимо этого, Соломатина рассказала, что в колбасе содержится нитрит натрия.

Нитрит натрия связывает гемоглобин, что приводит к усталости, отсутствию энергии. Людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-лёгочными заболеваниями и беременным женщинам он совершенно противопоказан.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Диетолог посоветовала заменить кофе и бутерброд с колбасой утром на зеленый чай и бутерброд с сыром, если у человека нет индивидуальной непереносимости.