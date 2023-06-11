Какие болезни вызывают немытые ягоды

Руководитель направления эпидемиологической безопасности департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина предупредила о необходимости есть только тщательно вымытые плоды и ягоды, так как немытые продукты могут стать причиной инфекций и паразитарного заражения.

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Опасность заключается в использовании грязной воды для орошения или опрыскивания пестицидами и инсектицидами. Кроме того, для удобрений могут использоваться отходы жизнедеятельности животных и человека, что усугубляет риск заражения бактериальными инфекциями или паразитами.

Прежде всего это опасность заразиться глистными болезнями — описторхозом, аскаридозом, эхинококкозом и другими. К тому же человеку немытые или плохо обработанные ягоды могут грозить геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются мыши. Не меньшая опасность — энтеровирусы, энтеропатогенная кишечная палочка, холера.