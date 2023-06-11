$82.64+0.5589.01+0.97

Какие болезни вызывают немытые ягоды

Руководитель направления эпидемиологической безопасности департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина предупредила о необходимости есть только тщательно вымытые плоды и ягоды, так как немытые продукты могут стать причиной инфекций и паразитарного заражения.

Какие болезни вызывают немытые ягоды
© pxhere.com

Опасность заключается в использовании грязной воды для орошения или опрыскивания пестицидами и инсектицидами. Кроме того, для удобрений могут использоваться отходы жизнедеятельности животных и человека, что усугубляет риск заражения бактериальными инфекциями или паразитами.

Прежде всего это опасность заразиться глистными болезнями — описторхозом, аскаридозом, эхинококкозом и другими. К тому же человеку немытые или плохо обработанные ягоды могут грозить геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются мыши. Не меньшая опасность — энтеровирусы, энтеропатогенная кишечная палочка, холера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители