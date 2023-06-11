Врач рассказала, когда плохое настроение — повод пойти к гинекологу

Гинеколог Будаева: перепады настроения могут быть симптомом опухоли гипофиза. Поэтому если усталость и плохое настроение стали хроническими, а того хуже — развилась депрессия, нужно обратиться к врачу. Он подтвердит или исключит возможные гинекологические проблемы. При этом психологическое состояние из-за гормонов может меняться и по более банальным причинам — например, при беременности.

© Секрет Фирмы

Колебания половых гормонов в крови во время менструального цикла влияют на выработку серотонина и эндорфинов. И основная причина ухудшения самочувствия за 5–7 дней до менструации — как раз гормональная перестройка с её симптомами в виде отёков, нагрубания и болезненности груди, головных болей и прочего. Об этом в беседе с Life напомнила врач-гинеколог клиники «МЕДСИ в Южном Бутово» Ольга Будаева.

По её словам, уровень гормонов может сильно меняться у женщин и в климакс, особенно если они ранее перенесли операцию по удалению яичников. У них чаще всего это состояние сопровождается ознобом, потливостью и перепадами настроения.

При этом перепады настроения, а также снижение полового влечения могут быть симптомами гиперпролактинемии (увеличение уровня пролактина в крови) из-за гормонального нарушения или даже опухоли гипофиза, отметила врач.

Настроение может меняться в плохую сторону и у беременных, особенно если есть осложнения. На нём отражаются их сонливость, головокружение и тошнота.

А если у женщины в характере больше истерических черт, это может посодействовать развитию психосоматических гинекологических заболеваний вроде синдрома хронических тазовых болей. Здесь уже для лечения может понадобиться обращение к терапевту, неврологу или психиатру.