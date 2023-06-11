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Диетолог предостерегла от избыточного употребления фруктозы из-за риска ожирения

Избыточное количество фруктозы в рационе приводит к отложению жира в печени, поджелудочной железе и на сердце. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Диетолог предостерегла от избыточного употребления фруктозы
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«Избыток фруктов небезопасен и приводит к ожирению печени. История про то, что фруктоза якобы сахарозаменитель для диабетиков, всё относительно. В своё время Америка разжирела на фруктозе. Фруктоза идёт по-другому пути метаболизма. Более сложному, но приводящему к повышению триглицеридов, один из видов жировой молекулы, которая приводит к отложению жира в печени, поджелудочной железе. Сердце обрастает таким мешочком, жиром. Это потом приводит к инфарктам, к инсультам».

Дианова напомнила, что, согласно рекомендациям ВОЗ, 50 граммов сахара в сутки — это допустимая норма. Врач отметила, что в связи с малоподвижным образом жизни желательно употреблять до 30 граммов сахара.

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