Диетолог предостерегла от избыточного употребления фруктозы

«Избыток фруктов небезопасен и приводит к ожирению печени. История про то, что фруктоза якобы сахарозаменитель для диабетиков, всё относительно. В своё время Америка разжирела на фруктозе. Фруктоза идёт по-другому пути метаболизма. Более сложному, но приводящему к повышению триглицеридов, один из видов жировой молекулы, которая приводит к отложению жира в печени, поджелудочной железе. Сердце обрастает таким мешочком, жиром. Это потом приводит к инфарктам, к инсультам».