Доказано: яйца избавляют от жира на животе

В ходе одного научного исследования выяснилось, что при употреблении определённого количества яиц можно похудеть, уменьшить индекс массы тела и окружность талии. Известно, что избыток жира на животе повышает риск развития болезней сердца, диабета, рака.

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Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox посоветовала для уменьшения количества жира на животе добавить в рацион яйца. Множество исследований показывают, что за счёт увеличения потребления белка можно снизить вес и в том числе уменьшить объём жира на животе. Для этого, как показывает одно исследование, нужно есть пять или больше яиц в неделю.

Один из примеров продуктов, содержащих много белка, - это яйца. В среднем яйце - 6,3 г белка, а два яйца дадут 12-14 г белка. Взрослым же нужно в день получать 45-56 г белка.

Кроме того, в яйцах мало калорий. В среднем яйце, например, их около 60. Также яйца считаются хорошим источником витамина А, D, витаминов группы В, холина.

Вполне безопасно для здоровья есть яйца даже каждый день. На диете же съедайте в день до трёх яиц, чтобы получить максимальную пользу.

При увеличении потребления белка также ускоряется обмен веществ. Например, если в ежедневном рационе будет не 20, а 30% белка, это поможет сжечь дополнительно 60 калорий.

Помимо этого, благодаря потреблению белка можно уменьшить тягу к еде. Согласно исследованию 2017 года, женщины, которые соблюдали диету с высоким содержанием белка (124 г в день), снизили голод и тягу к еде на 15%.