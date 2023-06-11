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Эксперт Чижевская рассказала, чем опасна открытая обувь летом

Неправильно подобранная летняя обувь может навредить здоровью. О том, чем опасны сандалии и босоножки, рассказала изданию "АиФ" исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии" Ольга Чижевская.

Эксперт рассказала, чем опасна открытая обувь летом
© pxhere.com

По словам эксперта, открытая обувь вызывает перенапряжение в мышцах стопы. Если долго ходить в шлепанцах, сланцах или вьетнамках, может развиться плантарный фасциит, который также называют пяточной шпорой. Это хроническое воспаление, которое причиняет сильную боль и приводит к дегенеративным изменениям суставов.

Обувь без фиксации на пятке меняет стереотип ходьбы человека и оказывает влияние на весь опорно-двигательный аппарат. Гипертонус мышц голени провоцирует перенапряжение в коленях, из-за чего также страдают и тазобедренные суставы. Боль может подниматься до шеи и головы.

Еще одна опасность открытой обуви состоит в том, что она не защищает стопу человека от ударов. Если регулярно ударяться и травмировать пальцы, запускается воспалительная реакция, могут возникать заболевания ногтей.

Кроме того, открытая обувь повышает риск развития микозов — грибковых поражений кожи стоп и ногтей.

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