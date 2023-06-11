Диетолог дала 5 советов по похудению без строгой диеты

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, какие приемы помогут похудеть даже без соблюдения строгой диеты. Один из них - это сон. Если его не хватает, тело человека выделяет больше гормона грелина, который усиливает чувство голода.

"Старайтесь ложиться спать в одно и то же время каждый день и спать не менее 7-8 часов", - пояснила Пономарева, которую цитирует "МедикФорум".

Основой похудения, по ее словам, также является сбалансированное питание. При этом диетолог советует следовать формуле 40/30/30, где 40% - это полезные углеводы, 30% - жиры (например, авокадо, оливковое масло, орехи) и 30% - белки (мясо, рыба, яйца, и др.).

Также Пономарева настоятельно рекомендует избегать обработанных продуктов. Фастфуд, сладости и выпечка содержат мало питательных веществ. К тому же сильно обработанные продукты вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови.

Помимо прочего, эксперт советует добавить в свою жизнь регулярные силовые тренировки. Речь не идет о поднятии тяжестей. По мнению Пономаревой, гимнастика или йога также помогают подтянуть тело, стимулируют жировой обмен и способствуют росту мышц.

Еще одним способом сбросить лишний вес эксперт считает ходьбу. При этом она рекомендует проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

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