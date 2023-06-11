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Доктор Кудо: похудению помогут короткие паузы во время еды

Доктор Кудо: похудению помогут короткие паузы во время еды. Для того чтобы еда правильно усваивалась, а момент насыщения доходил до мозга вовремя, нужно не только тщательно выбирать продукты и способ приготовления. Стоит ещё и во время еды заниматься лишь ей, а не смотреть видео в соцсетях или сериалы. А чтобы постоянно не отвлекаться, есть простой способ.

Доктор: похудению помогут короткие паузы во время еды
© Секрет Фирмы

Директор педиатрической клиники в Мияме, Япония, и ведущий YouTube-канала «Диетическая поликлиника» Такафуми Кудо заявил, что у него есть совет для всех, кто хочет похудеть. Если не отвлекаться от еды, то можно скинуть до 8 кг. Для этого всего-то во время еды нужно пять раз отложить приборы и вернуть их на стол.

Такие паузы позволяют остановиться и сконцентрироваться на действии и на том, что происходит. Первый раз отложить прибор стоит после первого кусочка — попробовали и отложили ложку или вилку. Это даст время осознать, что наступил момент подкрепиться, ощутить вкус еды, её запах и цвет. А ещё поможет обуздать импульсивный порыв хватать всё подряд, особенно когда пришли голодными после работы.

Это хороший способ похудеть для людей, у которых уже большой вес, потому что в зал им нельзя. Кто сказал? Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Если кратко: стоит неподготовленным начать выполнять упражнения, они могут получить травму.

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