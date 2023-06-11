Мастурбация оказалась способом избавиться от менструальной боли

Врач сексолог рассказала о приятном и действенном способе противодействия боли во время менструации

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Врач-сексолог и психотерапевт Олег Гулько из Научно-клинического центра «Карповка+» рассказал, что исследования, проведённые на основе опроса женщин, показали, что самоудовлетворение во время менструации может помочь снизить болевые ощущения даже лучше, чем лекарственные препараты. Это исследование было заказано несколькими производителями секс-игрушек.

Гулько объясняет, что такой эффект связан с уменьшением спазмов во время месячных. Оргазм вызывает выделение эндорфинов, что положительно влияет на психологическое состояние женщины.

Специалист также отмечает, что для достижения желаемых ощущений достаточно внешней стимуляции без проникновения, что поможет избежать тревоги о нарушении гигиенических правил.