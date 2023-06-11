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Диетолог назвала повышающий эффективность тренировок продукт

Диетолог Эбигейл Робертс назвала соду повышающим эффективность тренировок продуктом. Ее слова приводит The Sun.

Диетолог назвала повышающий эффективность тренировок продукт
© Lenta.ru

По словам специалиста, сода может заменить креатин, который делает то же самое. Она рассказала, что если принять продукт за три часа до интенсивных тренировок, то он может помочь снизить усталость, позволяя выполнять упражнения в течение более длительного периода времени.

Робертс добавила, что сода также подходит для сокращения времени восстановления. Она отметила, что этот продукт можно легко включить в рацион в качестве добавки или в пищу.

Диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, мешающие накачать мышцы. Специалист рекомендовала полностью исключить из рациона алкоголь, майонез, чипсы, сухарики и лимонады.

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