Диетолог назвала продукты, «высасывающие здоровье» из людей

Диетолог Марина Сорокина перечислила продукты, которые «высасывают» из людей здоровье и жизненные силы. Она порекомендовала снизить их потребление или полностью исключить из рациона.

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По словам специалиста, энергетические напитки и газировка содержат много вредных химических веществ. Из-за них появляются проблемы с пищеварением, сердцем и щитовидной железой. Употребление этих напитков может привести к нарушению сна, частым изменениям настроения и тревожным состояниям.

Кофе полезен только в умеренных количествах. Если человек пьет более двух чашек этого напитка ежедневно, то он может столкнуться с побочными эффектами, такими как раздражительность, повышенная эмоциональная возбудимость и учащенное сердцебиение, предупредила Сорокина.

Полуфабрикаты специалист порекомендовала употреблять не чаще двух раз в неделю. В них содержится много добавок, сахара, соли и калорий. Это увеличивает риск развития депрессии и бессонницы.

В покупных фруктовых соках нет натуральных фруктов, поэтому они приносят минимальную пользу для здоровья. В них много сахара, красителей и усилителей вкуса. Покупные соки способствуют набору лишнего веса и появлению депрессии, сообщила диетолог.

Кроме того, готовые соусы содержат большое количество сахара, который может вызывать резкие перепады настроения. Поэтому лучше готовить соусы самостоятельно, сообщается на портале Pravda.