Названа опасность употребления грязной клубники

Нутрициолог Анна Макарова рассказала агентству ПРАЙМ, что употребление немытой клубники грозит риском заражения острым инфекционным поражением желудочно-кишечного тракта — кампилобактериозом. Эксперт добавила, что симптомами заболевания являются диарея, боли в животе, повышенная температура, головная боль, тошнота и рвота. По ее словам, вода может снизить концентрацию вредных веществ в ягоде.

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Кампилобактериоз можно подхватить, употребляя в пищу немытую клубнику. Поэтому для дополнительного снижения рисков опускайте ненадолго ягоды в воду перед употреблением, — сказала Макарова.

Специалист также призвала не верить заверениям о том, что замачивание клубники в мыле, соде и уксусе может быть безопасным.