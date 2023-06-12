Янтарная кислота: польза и вред для организма

Янтарная кислота — популярная добавка в составе многих фармацевтических и косметологических препаратов. Считается, что она ускоряет обмен веществ и поддерживает нервную систему. Однако как и любая другая добавка янтарная кислота при неправильном употреблении может не совсем благотворно повлиять на работу организма. «Лента.ру» выяснила, в чем же заключается польза янтарной кислоты, какой вред она может нанести и как правильно употреблять препараты на основе этого вещества.

Что такое янтарная кислота?

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Янтарная, она же бутандиовая кислота, — это органическое соединение, которое играет важную роль в обменных процессах человека и считается натуральным регулятором работы организма. Внешне она представляет собой белые кристаллы с горьковато-кислым вкусом, напоминающим лимонную кислоту.

Впервые бутандиовую кислоту получили в XVII веке в процессе переработки природного янтаря. Затем выяснилось, что она в небольших количествах содержится и в некоторых растениях, овощах, фруктах и ягодах (ревене, свекле, винограде, крыжовнике), морепродуктах (больше всего — в устрицах), молочных продуктах (сыре, натуральном йогурте) и вине. Но, несмотря на это, сегодня ее добывают в основном путем гидрирования малеинового ангидрита.

200 миллиграммов янтарной кислоты в день вырабатывает организм человека

Однако многие люди принимают ее дополнительно в виде БАДов — особенно при высоких физических, психоэмоциональных, интеллектуальных нагрузках и стрессе, чтобы поддержать работу нервной системы.

"Янтарная кислота активно вырабатывается в клетках человека. Здоровому организму хватает тех сукцинатов (природных солей и кислот), которые он синтезирует или усваивает из пищи. Но из-за влияния стресса, вредных привычек, физической нагрузки появляется напряжение в метаболических процессах — расход янтарной кислоты увеличивается, тем самым возникает ее дефицит", - Татьяна Борисова, врач-физиотерапевт, диетолог клиники Biogena.

Несколько веков назад, сразу после открытия вещества, препараты на основе янтарной кислоты использовали в основном для лечения ревматических болей и хронического уретрита.

Где применяется янтарная кислота?

Сегодня янтарную кислоту используют в разных сферах: пищевой промышленности, косметологии, фармацевтике и даже сельском хозяйстве.

На растения она действует примерно так же, как витамины на человеческий организм, поддерживая все органы и системы. Кислота улучшает свойства почвы, стимулирует рост растений, помогает им усваивать питательные вещества из земли, увеличивает всхожесть сельскохозяйственных культур, повышает приживаемость рассады и защищает от увядания комнатные цветы. Впрочем, при работе с ней важно понимать, что она не отменяет необходимость применения удобрений и подкормок — ведь кислота работает только как помощник для их усвоения.

В пищевой промышленности янтарная кислота используется в качестве регулятора кислотности — как подкислитель (добавка Е363)

Чаще всего ее можно встретить в составе вина, пива и водки, сухих концентратов напитков и супов. Также янтарную кислоту используют для производства смол и пластмассы. В фармацевтике бутандиовую кислоту применяют для изготовления лекарственных средств.

В каких препаратах используется янтарная кислота:

мышьяк и ртутьсодержащие лекарства, хинолитин;

антидепрессанты;

средства для укрепления иммунитета, для улучшения работы нервной системы, мозга, сердца, печени, почек;

препараты на основе янтарной кислоты, тормозящие развитие воспалительных процессов и раковых клеток;

антидоты.

Однако этим применение янтарной кислоты в медицине не ограничивается. Она входит в состав различных БАДов: средств для похудения, для снижения уровня сахара в крови или интенсивности симптомов менопаузы, таблеток при стрессе, высоких физических, психоэмоциональных, интеллектуальных нагрузках.

Все подобные препараты на основе янтарной кислоты влияют на обменные процессы, ведь кислота выступает натуральным регулятором работы организма

Польза янтарной кислоты для организма

В организме янтарная кислота участвует в выработке аденозинтрифосфата (АТФ) — источника энергии биохимических процессов. Поэтому она жизненно важна для человека.

Бутандиовая кислота способствует распаду глюкозы по аэробному пути и синтезу АТФ, что приводит к лучшему энергетическому обмену. Именно поэтому в препаратах на основе янтарной кислоты она и выступает как средство для ускорения обменных процессов. Проще говоря, янтарная кислота связана с производством энергии, затрачиваемой на жизнедеятельность.

В человеческом организме янтарная кислота находится в виде анионов и солей, называемых сукцинатами. Именно они обеспечивают поглощение клеткой двухатомного кислорода, а следовательно, нормализуют распад веществ и обменные процессы.

Нутрициолог Мария Меньшикова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что янтарная кислота необходима для всех органов и систем человека.

Какую пользу организму приносит янтарная кислота:

укрепляет нервную систему и психическое здоровье: янтарная кислота помогает снизить уровень стресса, тревоги и депрессии, также улучшить сон и снизить усталость;

ускоряет обменные процессы: янтарная кислота — ее анионы и соли, называемые сукцинатами, — способствют процессам метаболизма и могут быть полезны при похудении. Это натуральные регуляторы работы организма;

повышает иммунитет: янтарную кислоту используют для защиты иммунной системы и защиты организма от инфекций;

укрепляет сердце: янтарная кислота благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и может помочь снизить уровень холестерина.

"Янтарную кислоту используют для профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям, при поражениях сосудов у солей янтарной кислоты есть положительная доказанность за счет участия сукцинатов в окислении жирных кислот. Тем самым снижается риск образования холестерина на стенках сосудов. Также она предотвращает потерю кальция в клетках", - Татьяна Борисова, врач-физиотерапевт, диетолог.

Кроме того, бутандиовая кислота содержит много антиоксидантов, потому обладает противовоспалительным действием. Препараты на основе янтарной кислоты часто используются для лечения хронических воспалительных заболеваний суставов и тонзиллита.

Анионы и соли этого вещества обеспечивают организм человека энергией и кислородом. В связи с этим бутандиовую кислоту относят к антигипоксантам — она способствует улучшению клеточного дыхания, уменьшает влияние свободных радикалов на организм, тем самым замедляя старение.

Поэтому бутандиовую кислоту используют и в косметологии: она часто встречается в составе кремов для лица, масок и лосьонов для предотвращения морщин. Считается, что на средства с янтарной кислотой редко возникает аллергическая реакция, ведь она вырабатывается организмом, но такие случаи тоже бывают.

Какие побочные эффекты и противопоказания есть у янтарной кислоты?

В то же время у препаратов на основе янтарной кислоты есть свои противопоказания и побочные действия. Нутрициолог Мария Меньшикова перечислила некоторые из них.

Противопоказания и побочные действия янтарной кислоты:

аллергия: некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на янтарную кислоту;

опасность для детей: у малышей до года может быть недостаточно ферментов для перевода солей, называемых сукцинатами, в углекислый газ и воду, что может приводить к побочным эффектам;

тошнота и рвота: их может вызвать избыток бутандиовой кислоты в организме;

влияние на действие лекарств: янтарная кислота может влиять на эффективность некоторых средств, поэтому при одновременном приеме необходима консультация с врачом.

"В целом янтарная кислота при правильном использовании в соответствии с рекомендациями специалиста может быть полезна для здоровья", - Мария Меньшикова, нутрициолог «Теледоктор24».