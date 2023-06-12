Акушер-гинеколог: в 50% случаев причина бесплодия — мужское здоровье

Акушер-гинеколог: в 50% случаев пара не может зачать ребенка из-за мужского бесплодия
Проблемы со здоровьем в равной степени могут быть и у женщины, и у мужчины.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный внештатный специалист по акушерству столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.
«На сегодняшний день обследование супружеской пары начинается именно с мужчины. Потому что примерно в 50% случаев причина бесплодия обусловлена именно мужским фактором. Лишь после того, как мужской фактор исключён, мы переходим к обследованию женщины».