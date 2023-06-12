Что будет, если в глаза попадет солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем нужно обязательно наносить и вокруг глаз. Но что произойдёт, если он случайно попадёт в глаза? Насколько это вообще опасно?

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Рак кожи - один из самых распространённых видов рака, который возникает из-за ультрафиолетового излучения. По словам Джейн Стайч, заведующей офтальмологическим отделением больницы Бененден, для защиты от рака нужно каждый день обязательно наносить солнцезащитный крем на веки. Но избегайте попадания крема в глаза.

Если крем попадёт вам в глаза, то вы столкнётесь с дискомфортом и, возможно, с более серьёзными проблемами со здоровьем в дальнейшем. Как отмечает Нимми Мистри, специалист по профессиональным услугам оптики в Vision Direct, попадание крема от солнца в глаза связано с двумя рисками для здоровья.

Самый распространённый эффект попадания солнцезащитного крема в глаза - обычное раздражение. Это может привести к зуду, покалыванию в глаза и/или ощущению жжения. Если раздражение не проходит или если оно очень сильное, обратитесь к врачу.

Также у некоторых людей может быть аллергия на компоненты солнцезащитного крема. И попадание этих ингредиентов в глаза вызовет аллергическую реакцию и отёк.

Лучше всего при попадании крема от солнца в глаза поступить следующим образом. Сначала промыть глаза, затем снять контактные линзы. Старайтесь не тереть при этом глаза и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.