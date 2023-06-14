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Найдена связь между противозачаточными таблетками и депрессией у женщин

Ученые из Uppsala University в Швеции заявили, что женщины, которые принимают противозачаточные таблетки, больше подвержены депрессии. Исследование специалистов опубликовано в журнале Epidemiology and Psychiatric Sciences.

Найдена связь между противозачаточными и депрессией у женщин
© Lenta.ru

Эксперты проанализировали данные от рождения до менопаузы более четверти миллиона женщин из UK Biobank. Это глобальная выборка цифровых медкарт, где собрана подробная информация о состоянии здоровья жителей Великобритании.

Ученые уделили особое внимание данным об использовании женщинами оральных контрацептивов. А также времени, когда пациенткам впервые поставили депрессию и моменту, когда они почувствовали первые симптомы заболевания.

Согласно анализу, у женщин, которые начинали принимать контрацептивы с подросткового возраста, на 130 процентов чаще выявляли симптомы депрессии, чем у взрослых пациентов.

«Столь сильное влияние противозачаточных таблеток на подростков можно объяснить гормональными изменениями, вызванными половым созреванием», — объяснила ученый, один из авторов работы Тереза Йоханссон.

При этом исследование показало, что увеличение частоты депрессии снижалось, если женщины использовали препараты более двух лет. Но данные выводы оказались справедливы лишь для женщин, прошедших половое созревание, а не подростков.

Ученые также пришли к выводу, что врачи должны информировать пациенток, которые рассматривают возможность использования таблеток, о потенциальном риске депрессии как побочного эффекта препарата.

Ранее психиатр, специализирующаяся на сексуальном здоровье, Элизабет Гордон и гинеколог Алисса Двек заявили, что противозачаточные средства потенциально могут влиять на степень сексуального влечения женщины и ее способность испытывать удовольствие от интима.

Большинство женщин не чувствуют перемен в сексуальном темпераменте из-за приема противозачаточных средств. Эксперты также рассказали о двух основных теориях, которые объясняют механизм влияния контрацептивов на этот процесс.

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