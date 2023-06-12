Чем опасны электрические зубные щетки

Сегодня электрические зубные щётки популярны как никогда. Но важно ещё ими правильно пользоваться, чтобы не навредить здоровью.

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Согласно данным бренда SURI, более трети пользователей электрических зубных щёток подвержены более высокому риску развития болезней дёсен. И это связано с тем, что они не меняют регулярно насадки.

Стоматологи рекомендуют менять насадку щётки каждые три месяца. Иначе это приведёт к неэффективной чистке зубов и к ухудшению состояния полости рта.

Также из-за старых насадок щёток может повыситься риск образования зубного налёта. Ещё это может способствовать появлению болезней дёсен и кариеса.

Всё больше научных данных показывает, что болезни дёсен могут быть связаны с серьёзными проблемами со здоровьем, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией.