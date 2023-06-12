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Тренер назвала лучшие упражнения на диване для растяжки

Тренер оздоровительной студии The Tribe Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки для лентяев. Ее слова приводит Vogue.

Тренер назвала лучшие упражнения на диване для растяжки
© Unsplash

Тренер посоветовала начать с того, чтобы положить ногу на диван так, чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен. Затем необходимо лечь на спину на диване, подняв ноги к потолку.

Следующим упражнением стали выпады, которые также можно выполнить на диване. При последнем упражнении нужно встать лицом к дивану, поставив левую ногу на пол, а правую пятку на диван. Положив руки на бедра, нужно слегка наклониться вперед. То же самое повторить с противоположной ногой.

28 мая врач-невролог Андрей Смирнов рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов. По его мнению, чтобы иметь развитую мускулатуру, важно правильно задействовать все мышцы при упражнения.

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