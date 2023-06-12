Тренер назвала лучшие упражнения на диване для растяжки

Тренер оздоровительной студии The Tribe Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки для лентяев. Ее слова приводит Vogue.

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Тренер посоветовала начать с того, чтобы положить ногу на диван так, чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен. Затем необходимо лечь на спину на диване, подняв ноги к потолку.

Следующим упражнением стали выпады, которые также можно выполнить на диване. При последнем упражнении нужно встать лицом к дивану, поставив левую ногу на пол, а правую пятку на диван. Положив руки на бедра, нужно слегка наклониться вперед. То же самое повторить с противоположной ногой.