Врач рассказала о пользе зелени для организма
Эндокринолог Жаркова: для организма полезна любая зелень. Кто-то считает её просто украшением или добавкой для вкуса. Однако врачи отмечают, что зелень ещё и насыщает организм комплексом полезных микроэлементов и витаминов. Особенно это актуально летом, когда свежайшие листики можно сразу сорвать и съесть. Чем в целом полезна зелень и какую нужно обязательно есть? Давайте разберёмся.
Врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова отметила, что зелень содержит в себе огромное количество растительной клетчатки, витаминов, кальция, фосфора, магния, фолиевой кислоты, растительных антибиотиков и других полезных веществ.
«Клетчатка длительно насыщает, замедляет всасывание углеводов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и является пищей для полезной микрофлоры кишечника. При этом калорийность зелени около 20-40 ккал на 100 грамм, а содержание витаминов колоссальное», — пояснила эксперт.
По её словам, в зелени есть витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, K, Н и РР, а также минеральный комплекс, включающий в себя практически все существующие микроэлементы: кальций, калий, магний, цинк, селен, медь, железо, йод, хром, фосфор, натрий и многие другие
Какую зелень выбрать?
Вообще, вся свежая зелень богата ферментами и эфирными маслами. Если нет противопоказаний, то можно смело съедать совсем небольшое количество — около 30-50 граммов в сутки.
Для организма полезна любая зелень, но и тут есть свои лидеры:
Петрушка — лидер по витамину С и К, каротиноидам. Она помогает укрепить иммунитет, оказывает противовоспалительное действие, восстанавливает кости и благотворно сказывается на здоровье глаз.
В укропе много флавоноидов и фитонцидов, которые подавляют рост бактерий, а эфирные масла оказывают спазмолитическое действие.
Шпинат может похвастаться белком и большим количеством фолиевой кислоты, необходимой для нормального формирования нервной трубки у плода при беременности и для образования эритроцитов, здорового роста всех клеток организма взрослого человека.
Вред зелени
Впрочем, есть и свои нюансы у этих чудодейственных листиков. В первую очередь опасность таится в её близком расположении к земле. Плохо промытая зелень является источником кишечной инфекции и глистных инвазий, поэтому крайне важно хорошо промывать каждый листочек.
К тому же всё же не всем людям можно есть много зелени. Людям, страдающим подагрой, лучше ограничить употребление в больших количествах щавель и шпинат, а в первом триместре беременности лучше отказаться от петрушки.
В целом в разумных пределах зелень не опасна. Исключения — люди с аллергией.
Кстати, гастроэнтеролог Татьяна Терехова предупредила, что обычное мытьё зелени под водой не избавит её от паразитов. Так что эксперт подсказала способ, как правильно подготовить зелень, чтобы её можно было добавлять блюдо без опаски.