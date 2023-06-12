Врач рассказала о пользе зелени для организма

Эндокринолог Жаркова: для организма полезна любая зелень. Кто-то считает её просто украшением или добавкой для вкуса. Однако врачи отмечают, что зелень ещё и насыщает организм комплексом полезных микроэлементов и витаминов. Особенно это актуально летом, когда свежайшие листики можно сразу сорвать и съесть. Чем в целом полезна зелень и какую нужно обязательно есть? Давайте разберёмся.

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Врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова отметила, что зелень содержит в себе огромное количество растительной клетчатки, витаминов, кальция, фосфора, магния, фолиевой кислоты, растительных антибиотиков и других полезных веществ.

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«Клетчатка длительно насыщает, замедляет всасывание углеводов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и является пищей для полезной микрофлоры кишечника. При этом калорийность зелени около 20-40 ккал на 100 грамм, а содержание витаминов колоссальное», — пояснила эксперт.

По её словам, в зелени есть витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, K, Н и РР, а также минеральный комплекс, включающий в себя практически все существующие микроэлементы: кальций, калий, магний, цинк, селен, медь, железо, йод, хром, фосфор, натрий и многие другие

Какую зелень выбрать?

Вообще, вся свежая зелень богата ферментами и эфирными маслами. Если нет противопоказаний, то можно смело съедать совсем небольшое количество — около 30-50 граммов в сутки.

Для организма полезна любая зелень, но и тут есть свои лидеры:

Петрушка — лидер по витамину С и К, каротиноидам. Она помогает укрепить иммунитет, оказывает противовоспалительное действие, восстанавливает кости и благотворно сказывается на здоровье глаз.

В укропе много флавоноидов и фитонцидов, которые подавляют рост бактерий, а эфирные масла оказывают спазмолитическое действие.

Шпинат может похвастаться белком и большим количеством фолиевой кислоты, необходимой для нормального формирования нервной трубки у плода при беременности и для образования эритроцитов, здорового роста всех клеток организма взрослого человека.

Вред зелени

Впрочем, есть и свои нюансы у этих чудодейственных листиков. В первую очередь опасность таится в её близком расположении к земле. Плохо промытая зелень является источником кишечной инфекции и глистных инвазий, поэтому крайне важно хорошо промывать каждый листочек.

К тому же всё же не всем людям можно есть много зелени. Людям, страдающим подагрой, лучше ограничить употребление в больших количествах щавель и шпинат, а в первом триместре беременности лучше отказаться от петрушки.

В целом в разумных пределах зелень не опасна. Исключения — люди с аллергией.