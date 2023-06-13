Почему после удаления нерва зуб меняет цвет: ответ стоматолога

Рано или поздно зуб без нерва начинает сереть или желтеть, что выделяет его среди остальных. Почему так происходит и что поможет исправить эту эстетическую проблему, рассказал «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

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«На цвет зуба может повлиять материал, который использовали при пломбировании каналов. Например, раньше в лечении применяли пасты с оттенком. Они постепенно красили все зубные ткани. Вторая возможная причина – плохо очищенный канал. Остатки нерва распадаются, и это вещество красит зуб в темно-серый цвет», – пояснил врач.

Вообще зубы без нерва в любом случае меняют цвет – с этим ничего не сделать, добавил Ешидоржиев. Они становятся сероватыми или желтоватыми, теряют блеск и начинают выделяться на фоне остальных, так как лишены питания и являются мертвыми. Разрешить этот эстетический вопрос поможет перекрытие депульпированного зуба коронкой или виниром. Выбор ортопедической конструкции или накладки зависит от степени разрушения зуба.