Почему люди отдают огромные деньги за "огненный массаж"

С "огненным массажем" многие познакомились на зарубежных курортах - в Египте, Индии, Китае. И как только процедура стала популярной, она естественным образом перекочевала и в престижные российские спа-салоны. Сегодня это модный, хотя и дорогой способ снять стресс и поправить здоровье. Как это работает и не опасно ли?

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"Огненный массаж" широко практикуют в Китае, где по легенде сотни лет назад его начали практиковать тибетские монахи. Впрочем, конкурирующие техники распространены и в Египте - здесь огненное действо называют "массажем фараонов", также намекая на древние корни этого метода оздоровления. Ездят на учебу мастера и в Марокко - там свои особенности и методики.

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Зарубежные парамедики упирают на лечебные свойства процедуры. Там нередко применяют локальное воздействие огненным теплом на больные участки - только поясницу, область шеи, колено или стопу. Лечение состоит из серии таких сеансов.

Утверждают, что сильное прогревание в сочетании с воздействием экстрактов трав, прополиса и эфирных масел способно снять воспаление, унять суставные боли при остеохондрозе и даже избавить от пяточной шпоры.

У нас в массажных и спа-салонах огненный массаж преподносится скорее как экзотическая общеоздоравливающая процедура, и ценник на нее в столичных городах начинается от 20 тыс. рублей.

Интересно, что если порыться в интернете, легко обнаружатся старые прайс-листы, где один сеанс стоил всего 500-600 рублей. Так что цены, очевидно, взлетели за последнее время не потому, что это какая-то реально дорогая техника, а просто вслед за ростом спроса.

Отзывы об "огненном массаже" самые разные: от восторженных до "зря потратил деньги". Кто-то попробовал из любопытства и говорит, что никакого влияния на организм не почувствовал. Кто-то признает, что необычная процедура снимает стресс, улучшает настроение и, встав со стола, человек чувствует необыкновенный прилив сил и бодрости.

"Я дико пропотел, а потом наступило состояние, близкое к блаженству", - признался знакомый бизнесмен.

Многие делятся впечатлениями в соцсетях. Популярная телеведущая Боня провела "практику огня", пригласив массажистку домой, и рассказала об этом, сняв на видео. Та положила на тело ведущей полотенце, пропитанное отваром трав, а сверху - еще одно, пролив его спиртовым раствором, и подожгла.

Только "общим" массажем Боня не ограничилась: такую же процедуру ей провели и на голове, для чего пришлось тщательно убрать волосы.

Блогерша утверждает, что после массажа чувствует себя отлично. "Появилось ощущение, что с тебя сняли старый панцирь. Настолько легко и приятно себя чувствуешь после! Это настоящее чудо!" - похвасталась она на своей странице.

Детали

Какие еще необычные виды массажа предлагают в спа-центрах

Стоун-массаж - горячими камнями.

Бамбуковыми палками.

С использованием нефрита и других полудрагоценных камней.

Янтарный - пациент лежит на янтарной гальке.

Вакуум-массаж - с использованием специальных приборов или банок.

Техник тоже великое множество: растирания, разминания, постукивания, вибрация... Все зависит от целей, которые преследует клиент, - от обычного удовольствия и до лечебного эффекта.

Можно выделить три основных типа: классический массаж, спортивный - для восстановления после спортивной нагрузки, а также расслабляющий релакс-массаж, который благотворно влияет на нервную систему. В некоторых случаях массаж противопоказан: при варикозе, заболеваниях кожи, онкопатологии.

Комментарии

Необычно, но не уникально

Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины:

- По воздействию на организм огненный массаж не оказывает какого-либо уникального медицинского воздействия, так же как и другие виды необычного массажа, например горячими камнями. Поскольку кожа человека - это самый большой орган и рефлексогенная зона, то при массаже, особенно с такими непривычными техниками, человек испытывает приятные эмоции, необычные ощущения, у него происходит всплеск каскада гормонов. Примерно такую же реакцию можно получить при катании на американских горках. Так что необычный массаж - это просто еще один способ разнообразить свою жизнь, получить дозу адреналина, дофамина, что тоже очень важно, особенно при хроническом стрессе и выгорании.

Доказанный медицинский физиологический эффект имеет лимфодренажный массаж. Более того, он требуется на протяжении всей жизни. Не все знают, однако, что такой массаж может применяться только при условии хорошей детоксикации организма. Нередко люди после лимфодренажного массажа начинают болеть - организм просто не справляется с выбросом различных токсинов из межклеточного пространства.

Если организм был не готов к встрече с таким большим выбросом токсинов, иммунитет ослабевает и меньше реагирует на внешние вирусы, и человек может заболеть. Поэтому к такому массажу нужно подходить комплексно - очищать организм не только за счет лимфодренажа, но и правильного выделения токсинов через почки, печень, кожу. Для этого параллельно с массажем иногда проходят курс капельниц.

Оздоравливающих методик огромное количество, и именно на них базируется современная адаптационная медицина долголетия. Кстати, в ней сохранились многие системные подходы физиотерапии, которые успешно применялись при советском санаторно-курортном лечении. Эти методы прекрасно работают и позволяют исправить многие проблемы со здоровьем без лекарств.

Среди них водолечение, светотерапия, температурные воздействия. Популярные сейчас фитобочки на травах и криокапсулы также относятся к методам адаптационной медицины, польза которых подтверждена научно.

А вот от такого широко раскрученного метода, как колонотерапия, я рекомендую воздержаться. Даже один сеанс может сильно навредить здоровью. Фактически вместе с вредной вымывается и полезная флора, "стерилизуя" кишечник и нарушая работу иммунной системы.

Как это происходит

Малхаз Самборский, владелец косметологического центра, специалист по восточным направлениям спа-процедур:

- Это древняя методика. Она появилась на Тибете и распространилась по всему Китаю. Смысл любого массажа - это стимуляция клеток кожи, кровеносной, лимфатической систем, благодаря чему улучшается работа всех органов.

Массаж огнем - есть ли в нем смысл и польза?

Конечно, есть. Издревле считается, что огонь обладает магическими свойствами - это и созидание, и разрушение. В культуре многих народов он играет огромную роль. Например, в Индии, когда человек умирает, его тело предают священному огню. Считается, что огонь приносит определенные энергетические трансформации. Поэтому огненный массаж может быть интересен тем, кто пытается изменить свою жизнь, верит в систему энергии.

Как это происходит?

Раньше использовали сухие пальмовые листья, пропитанные масляными эликсирами на травах. Сейчас обычно берут полотенца или иногда добавляют бинты, пропитанные разными снадобьями.

Чтобы подготовить тело, человеку сначала делают обычный интенсивный массаж, затем смазывают масляными экстрактами трав - рецептов много, у каждого мастера свои секреты.

Есть масла, которые повышают тонус мышц и сосудов, а есть, наоборот, расслабляющие. Пропитанное маслом полотенце кладут на тело и плотно прижимают. Поверх помещают второе полотенце - мокрое и отжатое.

И наконец третье - его пропитывают спиртовой настойкой. Потом спирт поджигают. Иногда это длится недолго - 10-20 секунд, иногда дольше. Затем огонь гасят, накинув сверху еще одно влажное полотенце, и пациент просто лежит отдыхает. Такой цикл повторяют несколько раз. Конечно, массажист обеспечивает безопасность: важно вовремя погасить пламя, чтобы пациент прогрелся, но не получил ожоги.